قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
والدة سما رامي: الرئيس السيسي مهد الطريق لذوي الهمم ومنحهم حقوقًا وفرصًا حقيقية
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 في البنوك المصرية
بعد الخروج من المونديال.. جدل كبير في البرازيل حول نيمار
تراجع طفيف.. سعر الذهب في مصر ختام الأحد
أول رد من العميد حسام حسن على توتر العلاقة مع النجم العالمي محمد صلاح
حسام حسن يشيد بإمام عاشور : جوكر المنتخب.. واللاعيبة كلها بتحبه
استعدادًا للصيف.. لندن وباريس تعززان نقاط الحدود لتجنب طوابير المسافرين
تايلاند.. حريق ضخم في مدينة بانكوك ومقتل 29 شخصا
موجة الحر تحصد الأرواح في أوروبا.. ألمانيا تسجل أعلى وفيات غرق منذ أكثر من 20 عامًا
حسام حسن: زيكو قمة في الأخلاق وبار بوالدته وشايل البيت
حسام حسن يكشف عن سر اختيار زيكو في قائمة منتخب مصر
ربنا مبيديش لحد حاجة بالصدفة.. حسام حسن يكشف قصة مؤثرة عن زيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأيقونة بيتل تعود من جديد.. Ora Ballet Cat الكهربائية تخطف الأنظار

سيارة Ora Ballet Cat
سيارة Ora Ballet Cat
صبري طلبه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تعزز جريت وول موتورز الصينية من تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن استعدادها لإطلاق نسخة محدثة من سيارتها الكهربائية صاحبة اللقب Ora Ballet Cat، والتي لفتت الأنظار منذ ظهورها الأول بفضل تصميمها المستوحى من إحدى أشهر السيارات الكلاسيكية في تاريخ صناعة السيارات.

فولكس فاجن بيتل و Ora Ballet Cat

يستحضر تصميم Ora Ballet Cat ملامح سيارة فولكس فاجن بيتل، التي تعد من أكثر السيارات شهرة في تاريخ صناعة السيارات العالمية، فقد ظهرت بيتل لأول مرة خلال النصف الأول من القرن الماضي، ونجحت على مدار سنوات طويلة في تحقيق انتشار واسع بفضل تصميمها المميز واعتمادها على حلول ميكانيكية بسيطة وموثوقة.

سيارة Ora Ballet Cat

تصميم خارجي يعيد إحياء الملامح الكلاسيكية

اعتمدت جريت وول موتورز في تطوير Ora Ballet Cat على خطوط تصميم تستلهم بشكل واضح شخصية بيتل التاريخية، حيث تظهر الرفارف البارزة، والزجاج الأمامي شبه المسطح، والسقف المنحني بانسيابية نحو الخلف.

كما حصلت Ora Ballet Cat على صادمين أمامي وخلفي بتصميم معدني يعزز الطابع التراثي، بينما ترتكز على عجلات قياس 18 بوصة تضيف لمسة عصرية إلى الشكل الخارجي، وتبلغ أبعاد السيارة 4.40 متر طولاً، و1.85 متر عرضاً، و1.68 متر ارتفاعاً، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.75 متر، مع وزن يبلغ 1,750 كيلوجراماً.

سيارة Ora Ballet Cat

محرك وأداء Ora Ballet Cat

حصلت النسخة الجديدة من Ora Ballet Cat على تقنيات الدفع الكهربائية، بينما تتراوح قوة المحرك بين 169 و201 حصان وفقاً للفئة، وهو ما يمنح السيارة أداءً أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة، كما ارتفعت السرعة القصوى من 155 كيلومتراً في الساعة إلى 180 كيلومتراً في الساعة.

تجهيزات Ora Ballet Cat

تضم السيارة مجموعة من التجهيزات التي تتماشى مع متطلبات السيارات الحديثة، حيث تأتي مزودة بنظام تكييف هواء، إلى جانب نظام معلومات وترفيه يدعم مختلف وظائف الاتصال والتحكم، كما تشمل التجهيزات وسائد هوائية مخصصة لتعزيز حماية الركاب، بالإضافة إلى حزمة من أنظمة المكابح وتقنيات مساعدة السائق.

جريت وول فولكس فاجن بيتل Ora Ballet Cat سيارة Ora Ballet Cat السيارة Ora Ballet Cat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

تريزيجيه

الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل في زيارة رعوية لكنيسة الآباء الرسل بالمشروع الأمريكي

النباتات الطبية والعطرية

852 مليون دولار صادرات.. لماذا أصبحت النباتات الطبية والعطرية كنزًا جديدًا لمصر؟

درع الجنوب

درع الجنوب.. المتحدث العسكري يعلن إطلاق سلسلة فيديوهات جديدة لإبراز جهود القوات المسلحة والشرطة في حماية الاتجاه الجنوبي

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد