الأيقونة بيتل تعود من جديد.. Ora Ballet Cat الكهربائية تخطف الأنظار

تعزز جريت وول موتورز الصينية من تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت عن استعدادها لإطلاق نسخة محدثة من سيارتها الكهربائية صاحبة اللقب Ora Ballet Cat، والتي لفتت الأنظار منذ ظهورها الأول بفضل تصميمها المستوحى من إحدى أشهر السيارات الكلاسيكية في تاريخ صناعة السيارات.

فولكس فاجن بيتل و Ora Ballet Cat

يستحضر تصميم Ora Ballet Cat ملامح سيارة فولكس فاجن بيتل، التي تعد من أكثر السيارات شهرة في تاريخ صناعة السيارات العالمية، فقد ظهرت بيتل لأول مرة خلال النصف الأول من القرن الماضي، ونجحت على مدار سنوات طويلة في تحقيق انتشار واسع بفضل تصميمها المميز واعتمادها على حلول ميكانيكية بسيطة وموثوقة.

سيارة Ora Ballet Cat

تصميم خارجي يعيد إحياء الملامح الكلاسيكية

اعتمدت جريت وول موتورز في تطوير Ora Ballet Cat على خطوط تصميم تستلهم بشكل واضح شخصية بيتل التاريخية، حيث تظهر الرفارف البارزة، والزجاج الأمامي شبه المسطح، والسقف المنحني بانسيابية نحو الخلف.

كما حصلت Ora Ballet Cat على صادمين أمامي وخلفي بتصميم معدني يعزز الطابع التراثي، بينما ترتكز على عجلات قياس 18 بوصة تضيف لمسة عصرية إلى الشكل الخارجي، وتبلغ أبعاد السيارة 4.40 متر طولاً، و1.85 متر عرضاً، و1.68 متر ارتفاعاً، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.75 متر، مع وزن يبلغ 1,750 كيلوجراماً.

سيارة Ora Ballet Cat

محرك وأداء Ora Ballet Cat

حصلت النسخة الجديدة من Ora Ballet Cat على تقنيات الدفع الكهربائية، بينما تتراوح قوة المحرك بين 169 و201 حصان وفقاً للفئة، وهو ما يمنح السيارة أداءً أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة، كما ارتفعت السرعة القصوى من 155 كيلومتراً في الساعة إلى 180 كيلومتراً في الساعة.

تجهيزات Ora Ballet Cat

تضم السيارة مجموعة من التجهيزات التي تتماشى مع متطلبات السيارات الحديثة، حيث تأتي مزودة بنظام تكييف هواء، إلى جانب نظام معلومات وترفيه يدعم مختلف وظائف الاتصال والتحكم، كما تشمل التجهيزات وسائد هوائية مخصصة لتعزيز حماية الركاب، بالإضافة إلى حزمة من أنظمة المكابح وتقنيات مساعدة السائق.