تكنولوجيا وسيارات

أورا 5 موديل 2026 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة جريت وول عن طرازها الجديد أورا 5 موديل 2026 ، وتنتمي  أورا 5 لفئة السيارات الهاتشباك الكهربائية، وتمتلك مظهر عصري وفريد، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، إم جي 4″ الكهربائية وبي واي دي دولفين .

محرك أورا 5 موديل 2026

تحصل سيارة أورا 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 150 حصان، ويمكنها مدى قيادة يصل إلى 435 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية .

مواصفات أورا 5 موديل 2026

زودت سيارة أورا 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات ضخمة، وبها زوايا حادة، وبها خطوط انسيابية ناعمة، وبها أضواء أمامية دائرية كبيرة تعيد للأذهان روح السيارات الكلاسيكية ولكن بتقنيات LED متطورة جداً، وبها لمسات من الكرومية بسيطة، وبها جنوط ذات تصميم عصري، وبها شاشة مقاس 10.25 بوصه للعدادات، وشاشة مقاس 14.6 بوصه لنظام المعلومات والترفيه .

بالاضافة إلي ان سيارة أورا 5 موديل 2026 بها، مقاعد مصممة لتوفير راحة قصوى في المسافات القصيرة والمتوسطة، وبها مواد صديقة للبيئة بجودة تشطيب عالية، وبها شاحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واط، ونظام تكييف ذكي، وبها مجموعة متكاملة من الرادارات والحساسات .

ويوجد بـ سيارة أورا 5 موديل 2026 ، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، والمحافظة على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وبها نظام كاميرات محيطية يسهل عملية الركن بشكل كبير، وتدعم التحديثات عبر الهواء (OTA) .

تاريخ شركة جريت وول في صناعة السيارات

تأسست شركة جريت وول موتورز عام 1984 في مقاطعة خبي الصينية، وتطورت من مصنع صغير لتعديل السيارات إلى عملاق عالمي رائد في إنتاج سيارات SUV والبيك أب، وبدأت التصدير عام 2006 وتوسعت عالميًا بفضل علاماتها (Haval، و  Tank، و Poer، و Ora)، لتصبح اليوم علامة ذكية تركز على التقنيات الجديدة.

