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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2026

مديرية التربية والتعليم بأسيوط
مديرية التربية والتعليم بأسيوط
إيهاب عمر

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، استمرار أعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، بمشاركة 2150 معلمًا ومعلمة من مختلف التخصصات، وذلك داخل لجان التقدير والكنترولات الرئيسية على مستوى المحافظة.


وأوضح المصدر أن أعمال التصحيح تسير بشكل منتظم وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل مديرية التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال منتصف الأسبوع المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها رسميًا من محافظ أسيوط، وذلك بنهاية الأسبوع المقبل أو مع مطلع الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.


وكيل تعليم أسيوط يتابع أعمال الكنترول والتقدير


وفي سياق متصل، تفقد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أعمال تصحيح وتقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، يرافقه أمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة، ومحمد صلاح عبد البديع رئيس لجنة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، وعادل محمد عبد العاطي موجه عام الحاسب الآلي بالمديرية.


وجاءت الجولة التفقدية لمتابعة سير العمل داخل مقرات التصحيح المختلفة، والاطمئنان على انتظام أعمال التقدير والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية التصحيح والمراجعة والرصد.


4 مقرات رئيسية لتقدير درجات الطلاب


وتجرى أعمال التصحيح والتقدير داخل 4 مقرات رئيسية على مستوى محافظة أسيوط، وهي مدارس المشير أحمد إسماعيل الثانوية بنين، والخيرية الإسلامية بنين، وجمال فرغلي سلطان الثانوية، واللواء نبيل العزبي الابتدائية والإسلامية الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة “كنترول الشهادة الإعدادية”.


وتشهد هذه المقار تواجد أعداد كبيرة من المعلمين والموجهين المشاركين في أعمال التصحيح، وسط متابعة مستمرة من قيادات مديرية التربية والتعليم، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة.


التشديد على الدقة وتحقيق العدالة بين الطلاب


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، خلال جولته، أنه تم التشديد على تطبيق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال تقدير الدرجات لكافة المواد الدراسية، وذلك لضمان تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.


كما وجه بضرورة الالتزام الكامل بالشفافية في أعمال التصحيح، والحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالطلاب، مع تأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة داخل الكنترولات المختلفة.


وأشار إلى أهمية تفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير، تحت إشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل، وذلك لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.


تنسيق أمني لتأمين مقرات التصحيح


وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح والكنترولات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للمصححين والمراجعين، بما يساهم في إنجاز العمل بدقة وسرعة.


وأضاف أن أعمال التصحيح ستستمر خلال الأيام المقبلة بشكل يومي، تمهيدًا للانتهاء من أعمال المراجعة النهائية والرصد واعتماد النتيجة رسميًا فور الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بها.


أكثر من 79 ألف طالب أدوا الامتحانات


جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة أسيوط للعام الدراسي الحالي بلغ 79 ألفًا و61 طالبًا وطالبة من النظاميين وطلاب المنازل، وقد أدوا الامتحانات داخل 264 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية الـ11 بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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