قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار معرض بكين.. الكشف عن BYD سي ليون 08 الجديدة كليًا

صبري طلبه

لفتت BYD الأنظار خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للسيارات Beijing International Auto Show  بعد أن كشفت عن طرازها الجديدBYD Sea Lion 08، الذي يأتي ضمن سلسلة Ocean الموجهة للفئة المتقدمة من سيارات الشركة، ضمن إصدارات الفئة الرياضية ذات الأداء الكهربائي.

أداء BYD سي ليون 08 

تعتمد السيارة BYD سي ليون 08 على نظام دفع كلي مدعوم بمحركين كهربائيين، يقدمان معًا قوة إجمالية تصل إلى 643 حصانًا، هذه الأرقام تمنح السيارة قدرة على التسارع من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 5 ثوانٍ، كما توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى حوالي 900 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

أبعاد وتصميم BYD سي ليون 08 

تنتمي السيارة BYD سي ليون 08 إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات بالحجم الكامل، حيث يتجاوز طولها الإجمالي حاجز الخمسة أمتار، ما ينعكس بشكل مباشر على المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,030 ملم.

وتعتمد الواجهة الأمامية على خطوط حادة تعزز من الطابع الديناميكي، مع مصابيح LED نحيفة، كما تأتي مزودة بجنوط رياضية بتصميم متعدد الأضلاع يجمع بين اللونين الفضي والأسود، وتشمل التجهيزات الخارجية مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى سقف بانورامي، وحزمة من مستشعرات الحركة، وردار للرصد.

السعر المتوقع لسيارة BYD سي ليون 08

تشير التقديرات الأولية إلى أن السيارة قد تدخل الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 2026، مع سعر متوقع يدور حول 300 ألف يوان صيني. 

عملية جراحية
زفاف المخرج هاني خليفة والمنتجة رنا حسانين بحضور نجوم الفن

