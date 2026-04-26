وحش الأداء .. ماذا تقدم فورد موستانج Dark Horse؟

تواصل فورد موستانج Dark Horse ترسيخ مكانة عائلة موستانج الشهيرة، ضمن أبرز السيارات الرياضية ذات الطابع الأمريكي، مستندة إلى تاريخ طويل من التطوير عبر أجيال متعددة، إلى جانب التقنيات القوية.

محرك فورد موستانج Dark Horse

تعتمد السيارة فورد موستانج Dark Horse على محرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 500 حصان مع عزم دوران يبلغ 566 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، كما تعتمد على نظام دفع خلفي يعزز من الإحساس الرياضي، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 9.2 كم لكل لتر.

فورد موستانج Dark Horse

أبعاد فورد موستانج Dark Horse

تظهر السيارة فورد موستانج Dark Horse بتصميم منخفض وعريض يتسم بالطابع الرياضي، حيث يبلغ طولها 4,827 مم، مع عرض يصل إلى 2,080 مم وارتفاع منخفض عند 1,403 مم.

وترتكز فورد موستانج Dark Horse على قاعدة عجلات بطول 2,719 مم، بينما يبلغ وزنها بدون ركاب 1,839 كجم، مع عجلات رياضية بقياس 19 بوصة، وبمصابيح حادة الشكل.

فورد موستانج Dark Horse

تجهيزات فورد موستانج Dark Horse

تم تجهيز فورد موستانج Dark Horse بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة، حيث تضم ثماني وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، كما تشمل أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب التحكم في الثبات وقوى الجر.

وتدعم السيارة فورد موستانج Dark Horse أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، مع مكابح طوارئ، كما تتوفر تقنيات الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، إضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.

فورد موستانج Dark Horse

وتأتي مقصورة فورد موستانج Dark Horse مزودة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 13.2 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم شاشة عدادات رقمية بقياس 12.4 بوصة توفر معلومات القيادة بشكل واضح.

وتعتمد السيارة على نظام صوتي من Bang and Olufsen ، مع توفر إضاءة داخلية محيطية، مع المقاعد الأمامية التي تأتي بخاصية التعديل الكهربائي مع ذاكرة للحفظ، إلى جانب التدفئة والتبريد، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التحكم في عدة وظائف مع خاصية الذاكرة، ونظام التكييف الأوتوماتيكي، مع خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف.