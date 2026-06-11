إعلام إيراني: انفجارات في كرج وقزوين وسط تصاعد التوترات الأمنية في البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في مدينتي كرج شمال العاصمة طهران وقزوين الواقعة في وسط إيران، في تطور جديد يأتي ضمن سلسلة حوادث أمنية متفرقة تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن سكان مدينة كرج سمعوا أصوات انفجارات متقطعة، دون أن تتضح طبيعتها أو مصدرها، فيما أفادت مصادر إعلامية أخرى بسماع أصوات مماثلة في مدينة قزوين، وسط تضارب في المعلومات الأولية بشأن أسباب هذه الانفجارات أو المواقع التي قد تكون مرتبطة بها.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح ملابسات ما حدث أو يؤكد وجود أضرار مادية أو بشرية.

كما لم يتم تحديد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أنشطة عسكرية أو دفاعية أو حوادث عرضية، في ظل غياب معلومات مؤكدة من الجهات المختصة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران والمنطقة حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، تخلله تبادل ضربات وتهديدات متبادلة، إضافة إلى تقارير متفرقة عن انفجارات ونشاط دفاعي في عدة مواقع داخل البلاد.