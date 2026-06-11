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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي ينفي المشاركة في العمليات العسكرية داخل إيران

العمليات العسكرية داخل إيران
العمليات العسكرية داخل إيران
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لا يشارك في العملية العسكرية الجارية داخل إيران، في تصريح يأتي وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتعدد الروايات بشأن طبيعة العمليات المنفذة داخل الأراضي الإيرانية خلال الساعات الأخيرة.

ونقل عن تلك الوسائل، أن النفي الإسرائيلي يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الأطراف المنخرطة فعلياً في التطورات الميدانية، في ظل غياب معلومات رسمية شاملة تؤكد أو تنفي نطاق التدخلات العسكرية في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مع تزايد التقارير عن ضربات عسكرية وانفجارات في عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية، إلى جانب رفع مستويات التأهب في عدد من القواعد العسكرية بالمنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بوقوع انفجار قوي في منطقة بندر كنجان الواقعة جنوب إيران، ما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني في محيط الحادث، وسط تضارب في المعلومات الأولية بشأن أسباب الانفجار وطبيعة الأضرار المحتملة.

ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة من الحوادث المتزامنة التي شهدتها مناطق مختلفة في إيران خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد من حالة الغموض بشأن طبيعة التصعيد الجاري في المنطقة، وحدود الأطراف المنخرطة فيه.

وسائل إعلام إسرائيلية الجيش الإسرائيلي إيران الأراضي الإيرانية إسرائيل

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