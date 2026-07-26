ريال مدريد يقترب من حسم صفقة يان ديوماندي.. وباريس سان جيرمان يتمسك بالأمل

يتقدم نادي ريال مدريد بخطوات قوية في سباق التعاقد مع الموهبة الشابة يان ديوماندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل منافسة قوية من باريس سان جيرمان على ضم اللاعب.

باريس سان جيرمان

وبحسب ما كشفه الصحفي المختص بسوق الانتقالات فلوريان بليتينبيرغ، فإن ديوماندي يمتلك اتفاقين شفهيين مع كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان يمتدان حتى عام 2031، إلا أن الأفضلية في الوقت الحالي تميل لصالح النادي الملكي.

وأضاف بليتينبيرغ أن باريس سان جيرمان لا يزال متمسكًا بآماله في حسم الصفقة، لكنه يواجه منافسة قوية من ريال مدريد، الذي يواصل الضغط من أجل إنهاء المفاوضات.

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد دخلت في مفاوضات مباشرة مع نادي لايبزيغ، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي وحسم التعاقد مع اللاعب قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة ريال مدريد لتدعيم صفوفه بالمواهب الشابة، استعدادًا للمواسم المقبلة، في ظل سياسة النادي الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات.