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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يزاحم ريال مدريد وبرشلونة.. باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع رودري

رودري
رودري
باسنتي ناجي

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خط المنافسة للتعاقد مع الإسباني رودري، نجم خط وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات، في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

برشلونه

وبحسب تقارير متداولة، انضم باريس سان جيرمان إلى كل من ريال مدريد وبرشلونة في سباق التعاقد مع اللاعب، ليشتعل الصراع بين ثلاثة من أكبر أندية القارة الأوروبية.

ويعد رودري أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، بعدما قدم مستويات مميزة مع مانشستر سيتي خلال المواسم الأخيرة، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الباحثة عن تدعيم صفوفها بلاعب يمتلك خبرة كبيرة وقدرات فنية عالية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في مستقبل اللاعب، خاصة في ظل اهتمام الأندية الثلاثة بحسم الصفقة إذا أتيحت الفرصة للتفاوض مع مانشستر سيتي.

باريس جيرمان برشلونه ريال مدريد

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