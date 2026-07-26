مين الصربي ده؟ .. هشام حنفي يعلق على مدرب الزمالك المحتمل

علق هشام حنفي على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب المدرب الصربي فوك راشوفيتش من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، معربًا عن استغرابه من الاتجاه للتعاقد معه.

هشام حنفي

وقال حنفي في تصريحات إذاعية: "من حق الزمالك يستغنى عن معتمد جمال لو هيتعاقد مع حسن شحاتة أو الجوهري، لكن مين المدرب الصربي ده؟!"، في إشارة إلى تحفظه على هوية المدرب المرشح لقيادة الفريق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه الزمالك لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث قرر مسؤولو النادي بدء البرنامج التحضيري خلال الساعات المقبلة، مع خضوع لاعبي الفريق الأول لقياسات بدنية وطبية على مدار 48 ساعة، تمهيدًا لانطلاق التدريبات.

وجاء قرار إدارة الكرة، برئاسة جون إدوارد، بعد نجاح مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين عن الموسم الماضي، وهي الخطوة التي ساهمت في تهيئة الأجواء قبل بدء فترة الإعداد.

وفي السياق نفسه، تواصل إدارة الزمالك مفاوضاتها لحسم ملف المدير الفني الجديد، إذ ينتظر أن يتم الإعلان عن المدرب خلال الساعات المقبلة، في ظل تمسك جون إدوارد بالتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.