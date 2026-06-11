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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران طلبت وقف القصف بعد تدميرنا لرادارات الدفاع الجوي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تواصلت مع واشنطن وطلبت وقف العمليات العسكرية، في ظل تصاعد التوتر والمواجهات بين الجانبين خلال الساعات الأخيرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتصالات أو قنواتها.

وأضاف ترامب، في تصريحات  لـ شبكة فوكس نيوز الامريكية، أن القوات الأميركية دمرت أنظمة رادار ودفاع جوي في جنوب غربي إيران، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بالرد على تهديدات واستهدافات إيرانية سابقة للمصالح الامريكية في المنطقة.

ولم يوضح الرئيس الامريكي توقيت الضربات أو نطاقها الجغرافي الدقيق، كما لم تصدر وزارة الدفاع (البنتاجون) حتى الآن بياناً مستقلاً يؤكد تفاصيل ما أعلنه ترامب بشأن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد عسكري متسارع بين الولايات المتحدة وإيران، بعد سلسلة عمليات عسكرية أعلنت عنها القيادة المركزية الأميركية قالت إنها تستهدف مواقع داخل إيران، في إطار ما تصفه واشنطن بـ"الدفاع عن النفس" وحماية القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط.

في المقابل، لم تؤكد السلطات الإيرانية ما أورده ترامب بشأن طلب وقف القصف، كما لم تعلّق رسمياً على الادعاءات المتعلقة بتدمير أنظمة الرادار والدفاع الجوي في جنوب غربي البلاد. 

وكانت طهران قد أكدت في تصريحات سابقة أنها سترد على أي اعتداء يستهدف أراضيها أو منشآتها العسكرية.

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