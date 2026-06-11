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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: مقاتلات أمريكية تنفذ مهمة حيوية داخل الأجواء الإيرانية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية تنفذ حالياً مهمة وصفها بـ"الحيوية" داخل الأجواء الإيرانية، في تصريح يعكس تصاعداً جديداً في المواجهة بين واشنطن وطهران وسط توتر متزايد تشهده المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية التي تقول إنها تستهدف حماية قواتها ومصالحها الاستراتيجية، عقب سلسلة من التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. 

ولم يقدم الرئيس الأمريكي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهمة أو الأهداف التي تعمل المقاتلات على تنفيذها داخل المجال الجوي الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات جاءت رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات المستمرة" ضد القوات والمصالح الأميركية. كما تزامنت مع تقارير عن رفع مستويات التأهب لدى القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط تحسباً لأي ردود إيرانية محتملة.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية تعليقاً فورياً على تصريحات ترامب، غير أن طهران كانت قد أكدت في مناسبات سابقة أنها ستتعامل بحزم مع أي انتهاك لأجوائها أو استهداف لأراضيها، مشددة على حقها في الدفاع عن أمنها القومي.

دونالد ترامب واشنطن وطهران تصريحات ترامب الرئيس الأمريكي القيادة المركزية الأميركية المجال الجوي الإيراني

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