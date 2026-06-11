إيران تحذر: أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز ستكون هدفاً للإجراءات العسكرية

أطلقت إيران تحذيراً شديد اللهجة بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن أي سفينة تحاول العبور عبر الممر البحري الاستراتيجي ستواجه إجراءات عسكرية، في تصعيد جديد للأزمة المتفاقمة في منطقة الخليج.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر رسمية وعسكرية تأكيدها أن السلطات الإيرانية لن تسمح بمرور السفن عبر المضيق في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مشددة على أن أي محاولة لتجاوز التعليمات أو القيود المفروضة ستُعامل باعتبارها انتهاكاً يستوجب الرد.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، في حين توالت التقارير الإيرانية بشأن وقوع انفجارات وتحركات عسكرية في عدد من المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان.