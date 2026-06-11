تكذب ترامب .. إيران: لم نطلب من الرئيس الأمريكي وقف القصف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، مشيراً إلى أنهم طلبوا وقف العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف أن مقاتلات أمريكية تنفذ حالياً عمليات داخل الأجواء الإيرانية تستهدف أنظمة الرادار والدفاع الجوي في جنوب غربي البلاد.

ووفقاً لتصريحات ترامب، فإن «كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا به مباشرة داخل غرفة العمليات وطلبوا وقف القصف»، مضيفاً أنه أبلغهم بأن العمليات العسكرية قد تتوقف بعد فترة قصيرة، لكنه لوّح بإمكانية استئناف الضربات «إذا رفضت إيران التوقيع على الاتفاق المطروح»، حسب قوله.

في المقابل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر مسؤول نفيه صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أنه «لم يتم أي اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي»، واصفاً تصريحات ترامب بأنها «غير صحيحة».

كما شدد المصدر على أن إيران سترد بحزم على ما وصفه بالعدوان الأمريكي المستمر.

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة في ظل تصعيد عسكري متسارع تشهده المنطقة، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع داخل إيران، قالت إنها جاءت في إطار «الدفاع عن النفس» والرد على تهديدات تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر عسكرية إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على أي هجمات جديدة، محذرة من أن نطاق المواجهة قد يتوسع إذا استمرت العمليات العسكرية الأمريكية.

ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تعليقاً مستقلاً يؤكد أو ينفي تفاصيل الاتصال المزعوم أو طبيعة الأهداف التي أشار إليها ترامب.