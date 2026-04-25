تكنولوجيا وسيارات

جيلي تقدم مونجارو i-HEV الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

صبري طلبه

كشفت جيلي عن نسختها الجديدة مونجارو i-HEV في السوق الصينية، والتي تعرف هناك تحت إسم Xingyue L، وتأتي هذه السيارة ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع باقة تشمل الكثير من التجهيزات.

محرك وأداء جيلي مونجارو i-HEV

تعتمد جيلي مونجارو i-HEV على منظومة دفع هجينة متطورة تتكون من محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر، مدعوم بمحركين كهربائيين، مع ناقل حركة مخصص للأنظمة الهجينة بثلاث سرعات.

وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 230 كيلوواط، وتشير جيلي إلى أن هذا النظام يحقق كفاءة حرارية مرتفعة تبلغ 48.41%، مع معدل استهلاك وقود منخفض يصل إلى 4.75 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصميم جيلي مونجارو i-HEV

تظهر السيارة جيلي مونجارو i-HEV بتصميم يعكس الطابع العصري لفئة SUV، حيث تعتمد على شبكة أمامية كبيرة مع خطوط تصميم بارزة، كما تم تزويدها بمصابيح أمامية وخلفية بتقنيةLED ، إلى جانب عجلات رياضية.

تجهيزات جيلي مونجارو i-HEV

تعتمد المقصورة الداخلية لسيارة جيلي مونجارو i-HEV على بيئة رقمية متكاملة، حيث تضم شاشة عرض أمامية كبيرة، ولوحة عدادات رقمية، بالإضافة إلى شاشتين في منتصف لوحة القيادة توفران التحكم في وظائف السيارة المختلفة.

وتعمل هذه المنظومة عبر معالج سناب دراجون 8155، ما يسهم في تقديم أداء سريع وسلس للأنظمة، كما تشمل التجهيزات مقودًا متعدد الوظائف، ونظام تشغيل وإيقاف للمحرك، إلى جانب إضاءة داخلية، وبمقاعد كهربائية تتيح التحكم في وضعيات الجلوس بسهولة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

وتم تزويد السيارة بحزمة من تقنيات السلامة التي تشمل وسائد هوائية متعددة لحماية الركاب، إلى جانب حساسات تساعد في رصد الحركة المحيطة، كما توفر كاميرات لمراقبة محيط السيارة، مع أنظمة لمراقبة النقاط العمياء والمساعدة في الحفاظ على المسار، فرامل يد كهربائية ومرايا جانبية قابلة للتعديل الكهربائي.

سعر جيلي مونجارو i-HEV في السوق العالمية

تُطرح السيارة في السوق الصينية بسعر يتراوح بين 20,600 و22,500 دولار أمريكي.

جيلي مونجارو i HEV جيلي مونجارو i HEV مواصفات جيلي مونجارو i HEV سيارة جيلي مونجارو i HEV السيارة جيلي مونجارو i HEV

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

