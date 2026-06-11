وكالة مهر: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران

أفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، فجر الخميس، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، في أحدث تطور أمني تشهده البلاد بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية والتوترات الإقليمية خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوكالة أن أصوات الانفجارات سُمعت في عدد من مناطق العاصمة، دون أن تقدم تفاصيل فورية بشأن مواقعها الدقيقة أو طبيعة الأهداف التي قد تكون تعرضت للاستهداف.

كما لم تتضح على الفور أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عنها.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انفجارات ونشاط لمنظومات الدفاع الجوي في مناطق مختلفة من إيران، شملت مدناً ومواقع استراتيجية خلال الساعات الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تنفيذ غارات استهدفت ما وصفته بقدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات والدفاع الجوي، مؤكدة أن العمليات جاءت رداً على تهديدات استهدفت القوات الأميركية والسفن التجارية الدولية في المنطقة.

من جانبها، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح ملابسات الانفجارات التي أُبلغ عنها في طهران، كما لم تؤكد الجهات الأمنية أو العسكرية حجم الأضرار أو طبيعة المواقع المتأثرة.

وتحظى العاصمة طهران بأهمية سياسية وعسكرية كبيرة، إذ تضم مقرات حكومية ومؤسسات أمنية وعسكرية رئيسية، ما يجعل أي حادث أمني فيها محل متابعة دقيقة من قبل الأوساط المحلية والدولية.