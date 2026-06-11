أمريكا تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران

أعلن الجيش الأميركي، عبر القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية التي نفذتها قواته ضد أهداف داخل إيران، في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة «إكس»، إن القوات الأميركية نفذت عمليات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في عدة مناطق داخل إيران، مؤكدة أن هذه الأهداف كانت تشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية والسفن التجارية الدولية في الممرات البحرية.

وأوضح البيان أن وحدات من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) والقوات الجوية والبحرية شاركت في تنفيذ العمليات، باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت مواقع عسكرية محددة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام أميركية عن الرئيس دونالد ترامب قوله إن القصف الأميركي على إيران قد يتوقف قريباً، مشيراً إلى أن مسؤولين إيرانيين كباراً تواصلوا معه لطلب وقف العمليات العسكرية، في حين لوّح باستمرار الضربات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بحسب ما أوردته شبكة «فوكس نيوز».

في المقابل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق داخل البلاد خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن بعض الهجمات استهدفت مرافق خدمية ومواقع ساحلية، إضافة إلى مناطق محيطة بمطار بندر عباس قرب مضيق هرمز.