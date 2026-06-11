قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة
الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية
ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية
أمريكا تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق
دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة والرزق
ضربة للمتهربين من النفقة.. بروتوكول جديد لـ "الاستعلام اللحظي" عن ممتلكات المدعى عليهم
سبب وقف القيد.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل أزمة عمر فرج مع الزمالك
سنتكوم: لا إصابات ولا أضرار في السفن الحربية الأمريكية
الجيش الأمريكي: الغارات على إيران استهدفت قدرات مراقبة واتصالات ودفاع جوي
استعداداً لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جوانزاجا
وجهة نظر.. الغندور يثير الجدل بمقارنة بدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: الغارات على إيران استهدفت قدرات مراقبة واتصالات ودفاع جوي

الغارات الامريكية على ايران
الغارات الامريكية على ايران
القسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أن الغارات الجوية الأخيرة التي نفذتها قواتها ضد أهداف داخل إيران جاءت رداً على ما وصفته بـ«العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر»، مؤكدة أن العمليات العسكرية استهدفت مواقع تُشكّل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية الدولية.

وقالت القيادة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن القوات الأميركية استخدمت ذخائر دقيقة لضرب أهداف عسكرية داخل إيران، شملت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومنظومات الدفاع الجوي، في عدة مناطق من البلاد. وأضافت أن هذه الأهداف كانت مرتبطة بتهديدات محتملة ضد القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة وضد السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية.

وأوضحت القيادة المركزية أن العمليات العسكرية الأخيرة قد انتهت، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو المواقع المستهدفة بدقة، كما لم تشر إلى ما إذا كانت هناك خسائر بشرية نتيجة الغارات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، بعد تبادل ضربات واتهامات بين الجانبين، تزامناً مع توتر متزايد في منطقة الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً تفصيلياً يرد على هذه التصريحات أو يوضح حجم الأضرار الناجمة عن الغارات، فيما تواصل طهران التأكيد في بيانات سابقة أنها سترد على أي اعتداء يستهدف سيادتها أو منشآتها العسكرية.

القيادة المركزية الأميركية الغارات الجوية الأخيرة العمليات العسكرية العدوان الإيراني حركة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

الدولار و الجنيه

عقب ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

إصابة رضيعة بتسمم إثر تناولها "مادة من حجر بطارية" بالوادي الجديد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة بالمحلة الكبرى

إطفاء النيران

دون إصابات.. حريق سيارة ملاكي بمحيط ميدان المحطة بمدينة المنيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

فستان بينك.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

بوسي
بوسي
بوسي

قفزة قوية لصادرات السيارات الصينية.. والمركبات الكهربائية تقود النمو العالمي

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد