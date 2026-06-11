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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: سماع انفجارات في جزيرة خرج

انفجارات
انفجارات
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في جزيرة خرج الواقعة في الخليج العربي، في تطور جديد يضاف إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي تشهدها مناطق مختلفة داخل إيران خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن السكان في محيط الجزيرة سمعوا أصوات انفجارات متتالية دون أن تتضح على الفور طبيعة هذه الأصوات أو مصدرها، كما لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كانت ناجمة عن نشاط عسكري أو حادث عرضي أو إجراءات دفاعية داخل المنطقة.

وتعد جزيرة خرج من أهم المراكز النفطية الإيرانية في الخليج، حيث تضم منشآت حيوية لتصدير الخام، ما يجعل أي تطور أمني فيها محل اهتمام واسع نظراً لتداعياته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية وحركة الإمدادات النفطية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بياناً رسمياً يوضح ملابسات الحادث أو يؤكد وقوع أضرار مادية أو بشرية. كما لم تتمكن وكالات الأنباء الدولية من التحقق بشكل مستقل من طبيعة الانفجارات أو أسبابها حتى وقت إعداد هذا التقرير.

ويأتي هذا التطور في سياق حالة توتر متصاعدة تشهدها المنطقة، عقب تقارير عن ضربات عسكرية وتبادل تهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى حوادث متفرقة في مناطق ساحلية أخرى خلال الأيام الماضية.

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