سنتكوم: لا إصابات ولا أضرار في السفن الحربية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار في صفوف السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي قصف إيراني خلال التطورات العسكرية الأخيرة في الخليج والمناطق المحيطة به.

وجاء في بيان القيادة أن القوات البحرية الأميركية تواصل عملياتها بشكل طبيعي ضمن نطاق مسؤولياتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك حماية الممرات البحرية وتأمين حركة الملاحة الدولية، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول توقيت الأحداث أو المواقع البحرية التي كانت في نطاق العمليات، لكنه شدد على أن الوضع العملياتي للقوات الأميركية لا يزال مستقراً، وأنه لم يتم رصد أي أضرار مادية أو بشرية في الأسطول البحري.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متسارعاً، عقب إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها جاءت رداً على تهديدات استهدفت مصالحها وقواتها. في المقابل، تؤكد طهران أنها سترد على أي اعتداء يستهدف أراضيها أو سيادتها.