بمقادير بسيطة.. طريقة عمل صوص البيستو

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،طريقة عمل صوص البيستو.

طريقة عمل صوص البيستو :-

المقادير:

- ريحان : باقة

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- جبنة بارميزان : نصف كوب

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- صنوبر : نصف كوب

طريقة التحضير:

1. يغسل الريحان جيدا ثم يفرم حتى يصبح ناعما.

2. يخلط الثوم مع الملح وزيت الزيتون حتى يصبح خليط متجانس.

3. يفرم الصنوبر ويضاف إليه الريحان وخليط الثوم، ونقلب جيدا حتى يصبح الصوص متجانس وجاهز.

4. يمكن إضافته إلى الباستا، أو تقديمه مع شرائح الشيبس.