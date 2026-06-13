إسرائيل تشعل الجنوب اللبناني.. الإحتلال يقصف أكثر من 70 موقعًا لحزب الله خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أنه قصف أكثر من 70 موقعًا تابعًا لحزب الله في جنوب لبنان، خلال اليوم الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال، أن الأهداف شملت منصات إطلاق صواريخ ومبانٍ يستخدمها الحزب لشنّ هجمات، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قتل عددًا من عناصر حزب الله في مناطق جنوب لبنان التي تتواجد فيها القوات.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن الدعوة لنزع سلاح حزب الله لا تهدف إلى إرضاء الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل تنبع من رغبة اللبنانيين في "العيش في بلد طبيعي".

وأكد الوزير اللبناني، على هامش زيارته إلى باريس هذا الأسبوع للقاء نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث شدد على أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا يكون جزءاً من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.