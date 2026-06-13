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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان: نزع سلاح حزب الله ليس لإرضاء أمريكا أو إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن الدعوة لنزع سلاح حزب الله لا تهدف إلى إرضاء الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل تنبع من رغبة اللبنانيين في "العيش في بلد طبيعي".

وأكد الوزير اللبناني، على هامش زيارته إلى باريس هذا الأسبوع للقاء نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث شدد على أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا يكون جزءاً من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية رجّي في حديث مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن "العمليات المسلحة تضر بالاقتصاد وتعوق السياحة وتجر لبنان إلى حروب لا شأن له بها".

وأضاف رجّي للصحيفة الفرنسية: "نريد فقط أن نعيش في بلد طبيعي"، موضحا الأضرار التي تخلفها العمليات المسلحة على البلاد.

وحول سؤال "لوفيغارو" عما إذا كان بإمكان لبنان أن "يتحرر من حزب الله" دون سقوط النظام الإيراني"، أجاب رجّي: "نعم. إذا تم اتخاذ قرارات مناسبة، بدعم من المجتمع الدولي. يجب علينا إعادة تأكيد سلطة الدولة من خلال اتخاذ إجراءات على الأرض". لكنه لفت إلى أن الحكومة، التي تتخذ قرارات شجاعة جدا، "مضطرة إلى التقدم ببطء، خطوة بخطوة، لتجنب الاحتكاك الداخلي".

و حول "خطر الحرب الأهلية"، رأى رجّي أن هؤلاء "سواء فعلوا ذلك بدافع الخيانة الأيديولوجية أو بحسن نية، فإنهم لا يعرفون حقيقة القانون".

وأوضح أن "الحرب الأهلية في لبنان تعني صراعاً بين المسيحيين والمسلمين، أو مواجهة بين أحزاب، مثل الكتائب ضد المرابطين"، مستدركا: "لكن لا يمكن الحديث عن حرب أهلية عندما تحاول حكومة منتخبة ديمقراطيا إعادة فرض سلطتها وتطبيقها".

حزب الله وزير الخارجية اللبناني اللبنانيين باريس إيران

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