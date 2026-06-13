مقتل 5 من عناصر سلاح الجو الهندي في تحطم طائرة أثناء هبوطها

أعلنت القوات الجوية الهندية اليوم "السبت" مقتل خمسة من عناصرها؛ إثر تحطم طائرة نقل واندلاع حريق بها أثناء هبوطها في قاعدة "جورهات" الجوية بولاية "آسام" الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأوضحت القوات الجوية - في منشور عبر منصة "إكس" أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية - أن الطائرة التابعة لسلاح الجو الهندي من طراز (إيه-إن 32)، تعرضت لحادث خلال قيامها بطلعة جوية روتينية، في حوالي الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) بقاعدة جورهات بولاية آسام".

وأضافت القوات الجوية الهندية، أنه يجري حاليا تحقيقات أولية في موقع التحطم، معربة عن آسفها الشديد لفقدان الأرواح وعن تضامنها مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن الطائرة سقطت في محيط قاعدة "جورهات" الجوية أثناء هبوطها؛ مما تسبب في اندلاع حريق على متنها بعد التحطم.