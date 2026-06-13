الدفاع الروسية: استهداف منشآت طاقة ونقل أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بجانب القضاء على 1440 جنديا على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم السبت، أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومرافق البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأوضح البيان أنه "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تم تحرير 172 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا بدونيتسك،