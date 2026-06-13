رئيس الوزراء اللبناني: على حزب الله تغليب مصلحة لبنان على إيران

طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من حزب الله، إعلان دعمه للمفاوضات الجارية حاليا بين بيروت وتل أبيب، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ووقف الحرب وإنسحاب الاحتلال من الأراضي التي يسيطر عليها.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني، في تصريحات لوكالة رويترز، حزب الله إلى إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وقال سلام "على حزب الله أن يكون أسرع منا، أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه للمفاوضات التي نجريها في واشنطن"، مؤكدا تأثر لبنان بمفاوضات إسلام اباد، لكنه أعاد التأكيد على الإصرار على التفاوض كدولة مستقلة، "لا يفاوض باسمها أحد".

وأوضح رئيس حكومة لبنان قائلا "نحن طبعا نتأثر بمسار التفاوض في اسلام اباد.. فكيف بحرب ونتائجها تخاض على أرضنا؟ نحن نتأثر بالحرب وبالسلم وبالتهدئة في المنطقة. وإسلام اباد، أو أي مكان آخر، من شأنه أن يترك أثره علينا"، مضيفا "إذا هذا المسار يؤدي لوقف (إطلاق) نار وتهدئة بالمنطقة، أكيد نحن نستفيد منا".

واعتبر سلام أن لبنان اختار الطريق الأقل كلفة، ورفض اعتبار نزع سلاح حزب الله شرطا إسرائيليا، وقال "فلنخلص من هذه التجليطة. لقد اتفق اللبنانيون في اتفاق الطائف عام 1989 على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونحن أكدنا على هذا الأمر في بياننا الوزاري، وشددنا على حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم بيد الدولة. فهل إن إسرائيل جلست معنا على الطاولة وساهمت في صياغة بياننا الوزاري؟ بالطبع لا".

وكشف نواف سلام أن الحكومة على تواصل دائم مع حزب الله، وكل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته، فالجنوب من المفترض أن يكون منطقة خالية من السلاح، وحزب الله أعطى الثقة بالحكومة مرتين، والتي يشدد بيانها الوزاري على حصرية السلاح، ومن غير المطلوب منه أكثر من ذلك.

ووجه سلام حديثه إلى حزب الله قائلا "إذا فعلا أنت حريص على ما يسمى بيئتك، ومآسي بيئتك، كل المطلوب منك أن تفي بالتزاماتك. ما طالبين شي أكتر من هيك"، موضحا "نحن مشكلتنا مع حزب الله هي سلاح حزب الله، ونعتبر الحزب قوة سياسية لبنانية، ونريد منه أن يوفي بالتزاماته اللبنانية، نحن طالبين منك تلتزم بتعهداتك".