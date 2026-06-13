بالقذائف والقنابل الحارقة .. قوات الاحتلال تشن هجوما على جنوب لبنان

شنت قوات الاحتلال هجوما بالقذائف والقنابل الحارقة على مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبي لبنان.



ومشطت مروحيات الاحنلال الإسرائيلي بالنار محيط مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان.



ووفق التقارير اللبنانية ؛ فتحاول قوات الاحتلال التقدم في محيط بلدة أرنون بقضاء النبطية جنوبي لبنان.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات لسكان 3 بلدات في الجنوب اللبناني، في قضاء صيدا، تطلب من السكان الإخلاء الفوري، في عودة لسياسة الإنذارات بعد غياب دام يومين.

ولوحظ تحليق كثيف للطائرات المسيَّرة الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت على ارتفاع منخفض، بعد غارة عنيفة تعرضت لها بلدة معركة في قضاء صور، وسلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب، من بينها بلدة حبوش في النبطية وكفر قبنيت، إضافة إلى قصف مدفعي نفذه جيش الاحتلال على عدة بلدات أخرى في الجنوب اللبناني.

وشنت قوات الاحتلال غارة على مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، وتحديدًا في قضاء النبطية، فضلاً عن سلسلة غارات أخرى استهدفت مناطق في بلاط، قضاء مرجعيون، وعدد من بلدات جنوب نهر الليطاني.