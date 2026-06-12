الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان أسفرت، بحسب بيانه، عن تدمير خمس منصات لإطلاق الصواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل، وذلك في إطار العمليات المستمرة على الجبهة الشمالية وسط تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل و"حزب الله".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن قواته رصدت منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية عسكرية قال إنها تابعة لـ"حزب الله"، قبل أن تستهدفها عبر عمليات برية وجوية منسقة. وأكد أن هذه المنصات كانت تشكل "تهديداً مباشراً" للمناطق الشمالية في إسرائيل، مشيراً إلى أن القوات المشاركة في العملية عملت على إزالة مخاطر إضافية مرتبطة بمخازن أسلحة ومواقع مراقبة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات المتقطعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة منذ أشهر تبادلاً للقصف والضربات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله".

ووفقاً لبيانات إسرائيلية سابقة، فإن القوات الإسرائيلية كثفت خلال الأشهر الأخيرة عملياتها ضد مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، معلنة تدمير عشرات المواقع العسكرية والبنى التحتية التي تقول إنها تستخدم في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

كما أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن العملية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع إعادة تأهيل أو تشغيل منصات إطلاق الصواريخ القريبة من الحدود، خاصة في المناطق التي شهدت عمليات إطلاق باتجاه الجليل وشمال إسرائيل خلال الفترات الماضية.

من جانبه، لم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" بشأن الإعلان الإسرائيلي المتعلق بتدمير المنصات الخمس. غير أن الحزب كان قد أكد في مناسبات سابقة استمرار جهوزيته العسكرية في مواجهة أي عمليات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.