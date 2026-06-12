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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على شركة الطاقة الكوبية يونيون كوبا - بتروليو

كوبا
كوبا
محمود نوفل

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على شركة الطاقة المملوكة للدولة في كوبا، يونيون كوبا-بتروليو(CUPET)، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404 الصادر عن الرئيس ترامب. 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها ؛  إن النخب الشيوعية في كوبا وظّفت الطاقة كسلاح وأداة للسيطرة الاجتماعية وتحقيق الأرباح غير المشروعة.

وقالت الوزارة الأمريكية : على مدى عقود، استولى النظام الكوبي الوقود المتاح واحتكره — مستخدمًا إياه لتشغيل طائرة كاسترو الخاصة، ولدعم أجهزة الأمن المستخدمة لقمع الشعب الكوبي، ولإنارة الفنادق السياحية الخالية، ونقل المواطنين بالحافلات للمشاركة في احتجاجات وهمية واستعراضات سياسية — في حين كان الشعب الكوبي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي وينتظر لأسابيع لتعبئة سياراته بالوقود.

وأضافت : يسعى الرئيس ترامب إلى مستقبل جديد للشعب الكوبي، مستقبل يفتح أمامه أبواب الحرية والفرص الاقتصادية والسياسية.

وختمت الخارجية الأمريكية قائلة:  وحتى ذلك الحين، سنواصل استهداف قدرة النظام الشيوعي على استغلال قطاع الطاقة لتعزيز أجندته الفاسدة وقمع الشعب الكوبي بعنف.

كوبا وزارة الخارجية الأمريكية يونيون كوبا بتروليو ترامب عقوبات أمريكية

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