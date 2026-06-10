تحرّك أمريكي مُفاجئ .. «هيجسيث» يزور جوانتانامو بعد التهديدات ضد كوبا

يعتزم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، زيارة قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة كوبا اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الولايات المتحدة في فرض حصار نفطي على البلاد، وعقب تهديدات ترامب بإخراج قادتها بالقوة.

وأعلن “البنتاجون” أن هيجسيث سيزور القوات المتمركزة في قاعدة جوانتانامو البحرية الأمريكية، التي تديرها الولايات المتحدة رغم تدهور العلاقات بين البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

كما سيزور هيجسيث القوات في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا.

وكان القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية قد التقى قادة عسكريين كوبيين في مايو الماضي في "تبادل موجز لمعلومات حول مسائل الأمن العملياتي".

وحذّر ترامب من استخدام القوة العسكرية ضد كوبا، في حين تعمل سفن حربية أمريكية في البحر الكاريبي، كما وجهت الولايات المتحدة اتهامات فيدرالية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو.