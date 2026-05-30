بيان هام من وزارة الحرب الأمريكية بشأن كوبا وقاعدة جوانتانامو البحرية

أصدرت وزارة الحرب الأمريكية “ البنتاجون ” بيانا هاما بشأن لقاء قائد القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم"، الجنرال فرانسيس دونوفان، الجنرال روبرتو ليجرا سوتولونجو، نائب رئيس هيئة الأركان الكوبي، وقادة بارزين آخرين من الجيش الكوبي.



وبحسب البيان الأمريكي ؛ فقد أجرى الجانبان مباحثات وجيزة بشأن مسائل الأمن العملياتي، وذلك في المحيط الخارجي لقاعدة جوانتانامو البحرية في كوبا.



كما قاد الجنرال الأمريكي، وفقا للمصدر ذاته، تقييماً للأمن المحيط بالقاعدة البحرية، وناقش مع مسؤولي القاعدة حماية القوات، وسلامة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم، والجاهزية العملياتية.



وأشار البيان، أن قاعدة جوانتانامو البحرية تعدّ مركزاً عملياتياً ولوجستياً حيوياً يدعم الجهود العسكرية الأمريكية لمواجهة التهديدات التي تقوض الأمن والاستقرار والديمقراطية في نصف الكرة الأرضية الغربي.