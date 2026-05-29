على ما أظن .. دويتو جديد يجمع صوفيا وعمر حفظي

طرحت روتانا دويتو على ما أظن غناء المطربة صوفيا والمطرب عمر حفظي.

الديو الجديد كلمات وألحان عمر حفظى وتوزيع أحمد وجيه واشراف عام سعيد امام ومنتج فني وليد قنديل .

وتقول كلمات الأغنية : أقرب ما ليا جايين عليا بقسوة وأذية، كانت تمثيلية وطلعت انا فيها الضحية، يا ناس يا غالية فى أول محطة سبتونى فى ثانية، وفى حاجه تانية يستنوا فرصة لدموع عينيا، على ما اظن رضيت الكل فرشت الورد سقيتهم شهد سقونى المر، يازين ما اخترت أنا تدمرت من أقرب حد جابونى الارض وانا اللى اتلمت، وقالولى الناس مالك يا حزين بتبكى ليه بدمع العين على الخدين، صحابك فين حبايبك مين وجاى منين، فى ايه اللى معا مين اللى اذاك، وايه خلاك وصلت كده لحالك ده .

https://youtu.be/FdEEnsWJ1Qc?si=MKJ9wx6J9sG8oWLf

وطرحت مؤخرا المطربة صوفيا أحدث أغانيها بعنوان زى الجبل من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وجيه، وإشراف عام سعيد إمام.

وتأتي أغنية على ما أظن بعد طرح المطربة صوفيا عدة أغانى منهم زى الجيل كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وجيه، ويازعلانين من كلمات تامر حسين وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد وجيه، وأغنية بتحكي في إيه من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع جيزو، وأغنية ربنا استجاب كلمات محمد الغنيمي وألحان راعي وتوزيع شريف قاسم، وأغنية لفة كلمات حماده فراويلة.