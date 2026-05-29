بالتفصيل.. خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026 والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن خطوات تقديم عداد كهرباء 2026 سواء للوحدات السكنية الجديدة أو الشقق المخالفة أو العدادات الكودية، خاصة بعد إتاحة وزارة الكهرباء إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.



أنواع عدادات الكهرباء المتاحة في 2026

توجد عدة أنواع من عدادات الكهرباء التي يمكن التقديم عليها، وهي:

- العداد التقليدي.

- العداد مسبق الدفع بالكارت.

- العداد الكودي للمباني المخالفة أو غير المرخصة.

- عداد الإحلال بدلًا من العداد القديم أو التالف.

ويفضل كثير من المواطنين تركيب العدادات مسبقة الدفع لأنها تساعد في التحكم في الاستهلاك وتجنب تراكم الفواتير.



خطوات التقديم على عداد كهرباء 2026

يمكن تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال شركة الكهرباء التابع لها محل السكن.

وتتمثل خطوات التقديم في الآتي:

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- إنشاء حساب جديد بالرقم القومي ورقم الهاتف.

- اختيار خدمة “تركيب عداد كهرباء جديد”.

- تحديد نوع العداد المطلوب سواء كودي أو مسبق الدفع أو عادي.

- إدخال بيانات العقار أو الوحدة السكنية بالكامل.

- رفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.

- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا أو من خلال الشركة.

- متابعة حالة الطلب حتى يتم تحديد موعد المعاينة.

- بعد انتهاء المعاينة يتم تركيب العداد خلال الفترة المحددة.

أتاحت وزارة الكهرباء خدمة التقديم الإلكتروني لتقليل الزحام داخل شركات التوزيع وتسهيل الحصول على الخدمة.



الأوراق المطلوبة لتقديم عداد كهرباء جديد

يجب تجهيز عدد من المستندات الأساسية قبل التقديم، وتشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

- عقد ملكية أو إيجار الوحدة.

- إيصال مرافق حديث مثل المياه أو الغاز.



- صورة من رخصة المبنى أو العقار إن وجدت.

- رسم كروكي لموقع العقار.

- طلب تركيب العداد من شركة الكهرباء.

- إيصال سداد رسوم المعاينة.

- في بعض الحالات يتم طلب موافقة الحي أو الوحدة المحلية.

- تختلف بعض الأوراق المطلوبة حسب نوع العداد والمنطقة التابع لها المواطن.



الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودي

إذا كان العقار مخالفًا أو غير مرخص، يمكن التقديم على عداد كودي من خلال تجهيز المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عقد ملكية أو إيجار الوحدة.

- إيصال مرافق حديث.

- صورة العقار من الخارج.

- رفع إحداثيات الموقع أو وصف دقيق له.

- سداد رسوم المعاينة والتركيب.

- تقديم طلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- العداد الكودي لا يعتبر إثبات ملكية للعقار، لكنه يتيح للمواطن الحصول على الكهرباء بشكل قانوني بدلًا من نظام الممارسة.



رسوم تركيب عداد الكهرباء 2026

تختلف رسوم تركيب العداد حسب نوعه وسعة الأحمال المطلوبة، لكن غالبًا تشمل:

- رسوم المعاينة.

- رسوم تركيب العداد.

- قيمة التأمين.



- تكلفة الكابلات والتوصيلات.

- رسوم فتح الملف والتعاقد.

وقد تختلف القيمة النهائية من شركة توزيع لأخرى ومن منطقة لأخرى حسب نوع النشاط سواء سكني أو تجاري.



مدة تركيب عداد الكهرباء بعد التقديم

بعد تقديم الطلب واستكمال المستندات، تقوم شركة الكهرباء بإرسال لجنة للمعاينة، ثم يتم تحديد موعد التركيب.

وفي أغلب الحالات يتم تركيب العداد خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر حسب استيفاء الأوراق والانتهاء من الإجراءات المطلوبة.



ميزات العداد مسبق الدفع

يتميز العداد مسبق الدفع بعدة مزايا، منها:

التحكم الكامل في الاستهلاك.

عدم تراكم الفواتير الشهرية.

معرفة الرصيد المتبقي بشكل مستمر.



سهولة الشحن من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.

تقليل فرص الخطأ في قراءة العدادات.