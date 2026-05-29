تقرير بالقرش .. لو شاكك قدم تظلم من خصم رصيد عداد الكهرباء

رئيس التحرير
طه جبريل
يشكوا بعض المشتركين من خصومات غير مبررة من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهناك عدة إجراءات للمشترك يمكن اتباعها لتقديم تظلم من هذا الخصم غير المبرر 

إجراءات التظلم من خصم رصيد عداد الكهرباء 

 أولاً: الإجراءات القانونية 

1-توجه لفرع شركة الكهرباء التابع لها منطقتك (قسم الدعم التجاري).
2- أطلب “كشف استهلاك” عبارة عن  تقرير مفصل لعمليات الشحن والخصم التي تمت على العداد، وهذا التقرير سيوضح سبب خصم كل قرش ومليم سواء فرق  شريحة، رسوم، أو قسط).
3-تقديم طلب فحص العداد: لو وجد  في كشف الإستهلاك إن الخصومات ليس لها سبب قانوني، قدم طلب رسمي لفحص المعاينة الفنية للعداد والكارت، لكي  تضمن عدم وجود عيب تقني أو "تهنيج" في العداد.

 ثانياً: قنوات تقديم الشكاوى والتظلمات الرسمية.

إذا لم يتم  حل الشركة المشكلة،  هناك  قنوات تانية تراقبها الوزارة بنفسها:

يمكنك تقديم تظلم رسمي عبر القنوات التالية:

▪️الخط الساخن: إتصل برقم 121 الموحد لوزارة الكهرباء لتقديم الشكوى ومتابعتها.

▪️المنصة الإلكترونية: قدم الشكوى عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

▪️تطبيق واتساب: أرسل تفاصيل الشكوى وصورة العداد إلى الرقم الرسمي للشركة القابضة 01034942060.

▪️ إذا لم تحل الشركة مشكلتك، قدم شكوى لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

▪️منظومة الشكاوى الحكومية: في حال عدم الاستجابة، يمكن تقديم شكوي عبر الخط الساخن 16528 التابع لمجلس الوزراء.

3⃣أسباب شائعة للخصم (قد لا تكون “غير مبررة”

- قبل تقديم التظلم، تأكد من أن الخصم ليس ناتجاً عن إحدى الحالات القانونية التالية:

- فروق الشرائح: عند الإنتقال من شريحة إلى أخرى، يتم خصم مبالغ معينة (مثل خصم 22 جنيهاً عند تجاوز 100 كيلووات، أو 139 جنيهاً عند تجاوز 650 كيلووات).

- عدم ضبط التاريخ: إذا كان تاريخ العداد غير صحيح، قد يرحل الإستهلاك لشهر جديد أو يحسبه على شريحة أعلى بالخطأ.

- الرسوم الإدارية: تُخصم رسوم "خدمة العملاء" شهرياً وتتراوح عادة من 1 إلى 40 جنيهاً حسب شريحة الإستهلاك.

- الأقساط: خصم مبالغ ثابتة شهرياً في حال وجود أقساط قديمة لتركيب العداد أو مديونيات سابقة.

وينصح  عند التوجه للهندسة، اخذ  آخر إيصال شحن وصورة العداد (توضح الكيلووات المستهلكة حالياً) لتسهيل المراجعة

