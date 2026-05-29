إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة زفة وتوك توك بمدخل بني رافع بمنفلوط

أصيب 3 أشخاص، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة زفة وتوك توك بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي عند مدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بمدخل قرية بني رافع ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة زفة وتوك توك . أسفر الحادث عن إصابة كل من: هاشم .ع، 22 عامًا، وعمرو .هـ، 45 عامًا، وإبراهيم .ج، 40 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج ، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.