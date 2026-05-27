محافظ أسيوط:ربط غرف العمليات الرئيسية بالوحدات المحلية لمتابعة الأوضاع خلال عيد الأضحى

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والمدن والمديريات الخدمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة.

وأوضح محافظ أسيوط أن غرف العمليات تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالمحافظة والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين بصورة مستمرة، ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن الخط الساخن للأزمات والطوارئ رقم 114 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل السريع معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والمرافق العامة، لضمان توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمحافظة، بما يحقق سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة، ويضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم طوال أيام العيد.