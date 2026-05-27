التضامن تنظم عددا من الفعاليات بمراكز استقبال أبناء العاملين بالعاصمة الجديدة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من الفعاليات احتفالا بعيد الاضحى المبارك بمراكز استقبال أطفال أبناء العاملين بالعاصمة الجديدة بوزارات التضامن الاجتماعي و العدل والموارد المائية والرى

تضمنت الاحتفاليات عدد من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة والانشطة التفاعلية التي استهدفت تعزيز قيم التسامح والتعاون لدى الأطفال وفضلا عن تنفيذ ورش لتنمية المهارات الإبداعية والفنية والحركية في اطار بيئة تربوية وترفيهية تراعى الجوانب النفسية والمعرفية لدى الأطفال كما شملت محاكاة لاجواء عيد الأضحى المبارك الى جانب توزيع الهدايا على الأطفال

ومن خلال ركنا خاصا مستوحى من أجواء عيد الأضحى المبارك ، تم توثيق احتفال الأطفال بالعيد حيث التقاط الصور التذكارية

كما قام الأطفال تحت اشراف المتخصصين بإعداد ماكيتات محاكاة لآداء مناسك الحج وباستخدام خامات بيئية صديقة للبيئة وبما يعمل على تعزيز خيال الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية

هذا وشهدت الحضانات بعدد من المحافظات تنظيم عدد من الفعاليات الاحتفالية ايضا بمشاركة الأطفال والاباء في رؤية تستهف دمج الأنشطة الترفيهية بالعملية التعليمية والتثقيفية للأطفال داخل الحضانات وتحقيق التواصل والمشاركة الفاعلة بين الاسر .

جدير بالذكر أن مركز استضافة أطفال العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يضم أبناء العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي.

يأتي المركز كخطوة أساسية وهامة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة ومتطورة وشاملة، فضلًا عن دوره في تسهيل مهمة الأمهات العاملات وتمكينهن من أداء عملهن وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، من خلال التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية المقدمة للأطفال داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف دعم وتنمية مهارات وقدرات الطفل المصري ووفق النموذج اليابانى فى التعلم وبما يعكس رؤية الوزارة في تطوير خدمات الطفولة المبكرة باعتبارها احد المحاور الرئيسية للاستثمار في الأجيال القادمة ..