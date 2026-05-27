قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
الصحة: إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بتطهير وسائل نقل الحجاج
امتلاء المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة | صور
«كاش أواي» من البنك الأهلي.. بديل ذكي لـ ATM في الإجازات والأعياد
الحجاج يتوافدون على منى لاستكمال مناسك الحج.. رئيس البعثة: عملية التفويج تمت بيسر
استشهاد 5 أشخاص و إصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم
بث مباشر.. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى
"سار" تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
الصحة: تقديم 22 ألفا و360 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية
الأزهر للفتوى: يبدأ الحاج طوافه باستلام الحجر الأسود بيمينه وتقبيله إذا تيسر له ذلك
الزراعة: نحر الأضاحي مجانا.. وحملات لحماية الأراضي بـ8 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: نحر الأضاحي مجانا.. وحملات لحماية الأراضي بـ8 محافظات

الزراعة بالمجازر
الزراعة بالمجازر
شيماء مجدي

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة قطاعات الوزارة وهيئاتها ومديرياتها بالمحافظات، وتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة المركزية والفرعية خلال اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً انتظام العمل بالقطاعات الخدمية والرقابية بنظام النوبتجيات على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين دون توقف.


وأكد وزير الزراعة أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ودعم المجازر الحكومية بالمزيد من الأطباء البيطريين، تزامنا مع فتح جميع المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية أمام المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لاستقبال وفحص وذبح أضاحيهم بالمجان طوال أيام العيد، تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح في الشوارع، مشيراً إلى إلغاء إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية على أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وعلى صعيد حماية الرقعة الزراعية، أوضح الوزير أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي بدأوا منذ أول أيام العيد تنفيذ حملات مرور ميدانية مكثفة شملت محافظات: الشرقية، الغربية، المنوفية، الجيزة، الفيوم، أسيوط، الدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بكل حسم وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات.

وفي إطار العمل الرقابي والخدمي، أشار فاروق الى استمرار العمل بالمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية، خلال إجازة العيد؛ لضمان استمرار منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة وحماية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث واصلت معامل المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، استقبال وفحص عينات شحنات الأعلاف والأسمدة ومكوناتها الواردة من مختلف الجهات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري.

وفي سياق متصل، أكد الوزير انتظام سير العمل بكامل طاقته في جميع أقسام المعمل  المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، خلال أيام العيد، وذلك لتقديم خدماته الفنية والمعملية دون توقف لخدمة المصدرين والمستوردين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، بما يضمن تدفق الصادرات الزراعية المصرية ومراقبة جودة الواردات من السلع الغذائية لضمان سلامتها.

وأضاف فاروق أن حدائق الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات،  تم تهيئتها بالكامل، أمام المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم، بالتوازي مع جاهزية منافذ الوزارة، لضمان ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

متابعة عمليات توريد محصول القمح


وشدد وزير الزراعة على استمرار انعقاد غرف العمليات والمتابعة المركزية بالوزارة لتلقي شكاوى المواطنين والمزارعين والتعامل الفوري مع أي طوارئ، فضلا عن متابعة عمليات توريد محصول القمح، والمرور الدوري والدائم لتذليل العقبات أمام المزارعين.
وتوجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب المصري العظيم، وجموع المزارعين والمربين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

علاء فاروق وزير الزراعة المحافظات عيد الأضحى القطاعات الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

منتخب مصر

البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال .. دار الإفتاء تحسم الجدل وتحدد الضوابط

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

محمد صلاح

أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

ترشيحاتنا

هاتف OnePlus 16

بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة.. ما مواصفات الهاتف المنتظر من OnePlus؟

مواصفات وسعر هاتف Infinix Hot 70

سيكتسح الأسواق.. إطلاق هاتف جديد قريبا بمواصفات مميزة وسعر تنافسي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لتسريب بيانات آلاف العملاء تحقيقات تنال ترامب موبيل.. وجهاز توجيه الواي فاي الخاص بك أصبح الآن كاميرا مراقبة.. فما القصة؟

بالصور

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد