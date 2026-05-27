دي فانس: متفائل بموافقة إيران على أي اتفاق يضمن عدم تطويرها أسلحة نووية

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه متفائل بموافقة إيران على أي اتفاق يضمن عدم تطويرها أسلحة نووية.

أشار فانس إلى أن السؤال الصعب هو إذا ما كانت إيران ستوافق على "آلية إنفاذ، وآلية مراقبة، تمنحنا الثقة بأنهم لن ينتهكوا الاتفاق في المستقبل"، و ذلك خلال حديثه لشبكة nbc news.

و من جانبه، قال حيات مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن "التعويضات، وتحرير الأصول الإيرانية، ورفع العقوبات، ووقف الحرب في جميع الجبهات، وقبول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، هي شروطنا الخمسة للتفاوض".