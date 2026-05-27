مسئول إيراني يكشف الشروط الـ 5 التي وضعتها طهران للتفاوض مع واشنطن

قال حيات مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن "التعويضات، وتحرير الأصول الإيرانية، ورفع العقوبات، ووقف الحرب في جميع الجبهات، وقبول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، هي شروطنا الخمسة للتفاوض".

من جهته، أكد علاء بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي، أنه في المسودة الأولية للاتفاق بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر أن تلتزم أمريكا في الخطوة الأولى بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في جميع جبهات القتال، خاصة على الأراضي اللبنانية.

وِشدد على أن تحرير جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري هما من المتطلبات الأخرى لهذا الاتفاق.

وأوضح أن الجهاز الدبلوماسي والعسكري لا يتخذان قراراتهما بناءً على تغريدات ترامب المثيرة.

وأضاف: "ما يهمنا هو المخرجات النهائية للمفاوضات؛ وبناءً على ذلك، فإن أي شيء يتم التوقيع عليه في النهاية سيكون بلا شك وثيقة تم إعدادها في إطار الخطوط الحمراء للنظام، وفي سبيل حماية المصلحة الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".