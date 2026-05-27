رئيس التحرير
طه جبريل
أدنى مستوى تاريخي.. انخفاض معدل إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية 20.6%

 أظهر تقرير حديث صادر عن تحالف "ماب بيوماس" لمراقبة الغابات MapBiomas أن إزالة الغابات في البرازيل خلال عام 2025 تراجعت بنسبة 20.6% مقارنة بالعام السابق، لتسجل أدنى مستوى تاريخي.

ووفقًا لما نقلته قناة "فرانس 24"، فقدت البرازيل نحو 985 ألف هكتار من غطائها النباتي الأصلي خلال عام 2025، فيما انخفضت المساحة الإجمالية لإزالة الغابات إلى أقل من مليون هكتار للمرة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن إزالة الغابات في منطقة الأمازون بلغت أدنى مستوى لها منذ عام 2019، حيث تراجعت بنسبة 23.5% لتصل إلى نحو 290 ألف هكتار، رغم استمرار تسجيل معدلات فقدان ملحوظة للغطاء النباتي.

كما أوضح أن إقليم "سيرادو" كان الأكثر تضررًا، رغم انخفاض إزالة الغابات فيه بنسبة 16.9% على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن تشديد عمليات الرصد وتكثيف العقوبات ساهم في هذا التراجع، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الاستجابة الحكومية للتنبيهات المتعلقة بفقدان الغطاء النباتي.

من جانبه، قال "ماركوس روزا" المنسق الفني للتحالف "إننا شهدنا زيادة في عمليات الرصد والعقوبات وهو ما يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض إزالة الغابات في جميع المناطق الأحيائية البرازيلية".

وأكد "روزا" أن 65% من المناطق التي رصدت فيها ماب بيوماس تنبيهات بشأن فقدان الغطاء النباتي، شهدت إجراءات ملموسة من السلطات عام 2025، مقارنة بـ 54% في عام 2024 و5% فقط في عام 2019.

وكان الرئيس "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" الذي جعل حماية البيئة إحدى أولوياته، قد تعهد في وقت سابق بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بحلول عام 2030.

ويعد تحالف "ماب بيوماس" شبكة بحثية تضم جامعات ومنظمات غير حكومية وشركات تكنولوجيا، تعمل على مراقبة ورسم خرائط استخدام الأراضي وتغير الغطاء النباتي في البرازيل ودول أخرى ويقع مقره في مدينة /ساو باولو/ بالبرازيل .

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

