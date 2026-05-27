الرئيس النمساوي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

توجه رئيس جمهورية النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، بأخلص التهاني والتبريكات للمسلمين في النمسا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشار الرئيس النمساوي إلى الأجواء العائلية التي تتسم بها هذه الأيام، حيث تجتمع العديد من العائلات والمسلمين والمسلمات مع أحبائهم وأقاربهم للاحتفال معاً.

وأضاف الرئيس قائلًا:"أتمنى لجميع الذين يحتفلون بعيد الأضحى مباركاً، عِيداً آمناً، سالماً، ومليئاً بالبركة. عيد مبارك".

يُذكر أن هذه التهنئة تأتي في إطار حرص الرئاسة النمساوية على مشاركة الجالية المسلمة أعيادها ومناسباتها الدينية، تعزيزاً لقيم التسامح والتعايش السلمي داخل المجتمع.