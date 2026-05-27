فض اشتباك.. تفاصيل خناقة شوارع قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

شهدت مدينة لايبزيج الألمانية أحداث شغب بين الجماهير قبل مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مساء اليوم الأربعاء والذي يجمع بين فريقا كريستال بالاس الإنجليزي ورايو فاليكانو الإسباني.

وكشفت تقارير إنجليزية أن شرطة مكافحة الشغب تدخلت لفض اشتباكات بين المشجعين حيث اندلعت أعمال عنف في لايبزيج الألمانية قبيل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وأفادت أن الشرطة الألمانية قامت بإلقاء القبض علي عدد من الجماهير حيث شارك مشجعو كريستال بالاس في أعمال الشغب قبل مباراتهم مع رايو فاييكانو.

ووفقا للتقارير فإن أعمال الشغب التي اندلعت بعدما جرى إلقاء الكراسي والمشروبات بين جماهير كريستال بالاس ورايو فاليكانو.

تفريق إشتباك

وتمكنت شرطة مكافحة الشغب من تفريق اشتباك مفاجئ بين عشرات من مشجعي كريستال بالاس ومشجعي كرة قدم يرتدون قمصانًا سوداء.

وأشارت التقارير إلى أن مثيري الشغب تم مشاهدتهم وهم يستعدون لهجوم منظم على منافسيهم قبل أن يتراجعوا، ثم قاموا بدلًا من ذلك بإلقاء أثاث أحد المقاهي.

شجار عنيف

ولفتت التقارير إلي أنه نشب شجارًا عنيفًا بين مشجعي الفريقين قبل ساعات من مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو، والتي توافد إليها آلاف المشجعين البريطانيين والإسبان في المدينة الألمانية.

وأكدت التقارير أن مجموعة من الجماهير تبادلت قذف أكواب البيرة والزجاجات بينما أمسك آخرون بكراسي خشبية وألقوا بها في أرجاء الساحة، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب من الشرطة الألمانية وتدخلت في منطقة قريبة من ساحة السوق الرئيسية في لايبزيج استجابةً للاضطرابات.

وأوضحت التقارير أن قوات مكافحة الشغب من الشرطة الألمانية احتجزت عشرات المشجعين لعدة ساعات بتهمة الإخلال بالأمن العام على خلفية الحادث.