رفض استئناف سيد مشاغب وتأييد حبسه في قضية شغب بولاق الدكرور

قضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة برفض الاستئناف المقدم من المتهم سيد مشاغب و5 آخرين، وتأييد قرار حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور بمنطقة بولاق الدكرور.



وجاء القرار بعد نظر الاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهمين، والذي طالب بإلغاء قرار الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيلهم، استنادًا إلى ما وصفه بانتفاء مبررات الحبس، إلا أن المحكمة رأت تأييد قرار قاضي المعارضات باستمرار حبسهم.



كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وإثارة الشغب وترويع المواطنين، عقب واقعة تجمع أمام منزل المتهم الرئيسي بمنطقة بولاق الدكرور.



وكشفت التحقيقات أن الواقعة تضمنت إشعال ألعاب نارية وإطلاق شماريخ، ما تسبب في حالة من الفوضى وتعطيل حركة السير، وذلك وفق مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين، من بينهم سيد مشاغب، عقب تقنين الإجراءات، وتبين من الفحص أن لهم معلومات جنائية سابقة، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.