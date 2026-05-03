حبس عاطل متهم بسرقة أسلاك الكهرباء من شقة تحت التشطيب بأكتوبر

أمرت النيابة المختصة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بسرقة أسلاك كهربائية من أحد المواقع تحت التشطيب بمدينة 6 أكتوبر، بعد ضبطه من قبل أفراد أمن أثناء محاولته الفرار، وتقييده في أحد أعمدة الإنارة حتى وصول الشرطة.

وطلبت النيابة الاستماع إلى أقوال الشهود، وتحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، للوقوف على أسبابها ومعرفة تفاصيلها.

ضبط المتهم بسرقة أسلاك كهربائية بأكتوبر

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا مقيدًا بعمود إنارة داخل منطقة سكنية بالجيزة، ما أثار جدلًا واسعًا.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أبريل، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من فردي أمن بإحدى الشركات الإنشائية، أفادا فيه بضبط عاطل أثناء محاولته سرقة أسلاك كهربائية من شقة تحت التشطيب بدائرة القسم.

وأفاد الأمنيان بأنهما تمكنا من الإمساك بالمتهم أثناء الواقعة، وقاما بتقييده خشية هروبه، قبل تصويره وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، واعترف بأنه تسلل إلى الشقة وكسر بابها وسرق الأسلاك الكهربائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.