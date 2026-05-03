أبرز الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله.. التضامن تكشف التفاصيل كاملة

لحجاج
لحجاج
رحمة سمير

أكد الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لموسم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، بوضع خطة تنظيمية وخدمية متكاملة تستهدف تقديم أفضل رعاية للحجاج منذ لحظة السفر وحتى العودة، مشيرًا إلى أن أولى الأفواج ستتوجه إلى الأراضي المقدسة يوم 8 مايو.

وأوضح “عبدالموجود” خلال برنامج صباحك مصري، أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام يبلغ نحو 12 ألف حاج من مختلف محافظات الجمهورية، تم اختيارهم من خلال قرعة إلكترونية تمت بشفافية كاملة تحت إشراف وزارة الداخلية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشار الوكيل، إلى أن الوزارة تعتمد هذا العام ثلاثة مستويات للحج لتناسب مختلف شرائح المواطنين، حيث يشمل المستوى الأول إقامة قريبة من الحرم المكي، بينما يقع المستوى الثاني داخل المنطقة المركزية على بُعد نحو 750 مترًا من الحرم، في حين يتضمن المستوى الثالث فنادق خمس نجوم في شارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة، مع توفير نفس مستوى الخدمات الأساسية لجميع الحجاج دون تمييز.

وأضاف أن جميع المستويات تشمل خدمات إعاشة متكاملة، حيث يتم توفير وجبتي الإفطار والغداء في مكة المكرمة، ووجبتي الإفطار والعشاء في المدينة المنورة بنظام البوفيه المفتوح، بما يضمن راحة الحجاج وتخفيف أي مشقة خلال أداء المناسك.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح أن أسعار هذا العام جاءت مستقرة بل وأقل من العام الماضي في بعض المستويات، حيث تبلغ تكلفة المستوى الثالث نحو 228 ألف جنيه بخلاف تذكرة الطيران، والمستوى الثاني نحو 262 ألف جنيه، بينما يصل المستوى الأول إلى نحو 415 ألف جنيه، مع اختلاف أسعار تذاكر السفر حسب مدة البرنامج.

وأكد عبدالموجود أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب والتأهيل، سواء للمشرفين أو الحجاج، من خلال ورش عمل مكثفة شملت الجوانب الدينية والسلوكية والصحية والتنظيمية، بهدف ضمان رحلة حج آمنة ومنظمة.

كما أشار إلى تطبيق منظومة “كارت نسك” التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، الذي يحتوي على بيانات الحاج ويُستخدم في جميع التحركات داخل المشاعر المقدسة، إلى جانب توفير تطبيق إلكتروني بديل يحتوي على نفس البيانات تحسبًا لفقدان الكارت.

واختتم بأن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تقديم خدمة تليق بالحجاج المصريين وتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم طوال رحلة الحج.

