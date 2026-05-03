القطاع الخاص العربي يبحث تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية

افتتح أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، فعاليات "الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية"، اليوم الثلاثاء 3 /5 /2026، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وتم تنظيم هذه الفعالية من قبل قطاع الشؤون الاقتصادية واتحاد الغرف العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من الدكتور/ سمير ماجول – رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (رئيس الدورة الحالية للاتحاد)، والدكتور/ خالد حنفي – الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب رؤساء الغرف القطرية العربية ومنسوبيها وقطاعات الأعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامين وممثلي الغرف التجارية العربية المشتركة.

القطاع الخاص يبحث مواجهة التحديات الاقتصادية

وجاء الاجتماع لبحث آليات التعامل مع الأحداث الراهنة في المنطقة العربية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، والعمل على تعزيز أطر التعاون العربي بما يسهم في تحصينه من الصدمات، فضلاً عن استشراف المسارات المستقبلية للقطاع الخاص العربي في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد السفير / د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم الاقتصادات العربية المتضررة، حيث ركزت المناقشات على دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة بما يسهم في دعم الاقتصادات العربية.

وتطرق إلى اهتمام الدول العربية بدعم القطاع الخاص العربي باعتباره ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من دور مهم ومحوري، خاصة في إطار الجهود المبذولة على المستوى الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب الدول العربية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

كما أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الغرف القطرية والغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة في عدد من الدول، باعتبارها منبراً مهماً لدعم التعاون العربي الأجنبي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مع الإشادة بدورها الأصيل في خدمة المصالح والقضايا العربية، وخاصة الاقتصادية، في ظل المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية.