سفير إسبانيا بالقاهرة: التطور في قطاع النقل المصري مدهش ويفتح فرص استثمار كبيرة

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، السفير سيرجيو رومان سفير إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في قطاعات النقل المختلفة، وحضر اللقاء السفير احمد رزق رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة النقل ، والمهندس/  محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة القومية للأنفاق .

في بداية اللقاء أشاد الوزير بعمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون  المثمر في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعي المونوريل، لافتا إلى التجارب الناجحة للعديد من الشركات الاسبانية في السوق المصري مثل شركة تالجو الاسبانية التي تعاونت مع هيئة السكك الحديدية في توريد قطارات تالجو الفاخرة التي تقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وشركة كولواي التي تتعاون مع الهيئة في توطين المكونات الداخلية لعربات النوم وإعادة تأهيل والتطوير الشامل لتلك العربات في مصر حيث يبلغ معدل الانتاج السنوي للمصنع من المكونات الداخلية للعربات 100 عربة سنوياً تساهم في توفير 45 مليون يورو من العملة الأجنبية مؤكدا  على التطلع إلى مزيد من التعاون في مجالات النقل المختلفة مع الشركات الاسبانية المتخصصة بما يعود بالنفع على الجانبين.

ومن جانبه أكد السفير الإسباني على قوة العلاقات الإسبانية المصرية على مستوى القيادة السياسية والشعبين الإسباني والمصري مشيدا بالتطور الهائل الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا أن التطور في هذا القطاع مدهش و مؤكدا اهتمام الجانب الإسباني والشركات الإسبانية لزيادة حجم التعاون والاستثمارات في هذا القطاع في مصر. 

ثم تباحث الجانبان في اهتمام الجانب المصري في انطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال النقل البحري وإدارة المحطات وضرورة وجود شراكات مع الخطوط والشركات الإسبانية العالمية العاملة في مجال الإدارة والتشغيل بحيث يتلاءم  حجم التعاون في هذا المجال مع قوة العلاقات بين الجانبين ؛ بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة خاصة وان مصر تقوم بتنفيذ شبكه منها على مستوى الجمهورية ( 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية) ضمن تحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر الى مركز الإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت حيث تقوم مصر بتطوير كافة موانيها وربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ،كما تم التباحث حول التعاون مع شركات كاف في توطين صناعة عربات وعجلات قطارات السكك الحديدية بالإضافة الى متابعة اخر المستجدات الخاصة بالتعاون في إعادة تأهيل 23 قطار للخط الأول للمترو واعاده تأهيل وصيانه 39 قطار للخط الثاني للمترو وصيانه ال 23 قطار للخط الأول.

وأكد السفير الاسباني أن هناك بعثات تجارية وشركات اسبانيه ستزور مصر قريبا لعقد لقاءات مع الجانب المصري والشركات المصرية لتحقيق تعاون كبير في مختلف مجالات النقل وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التعاون والاستثمارات في قطاع النقل في مصر بين الجانبين المصري والاسباني.

الفريق مهندس كامل الوزير يستقبل السفير سيرجيو رومان سفير إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية
الفريق مهندس كامل اسبانيا النقل

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

