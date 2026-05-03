فن وثقافة

وفاة هاني شاكر.. قصة خلافه مع العندليب عبد الحليم حافظ

أحمد إبراهيم

مر هاني شاكر بمحطات بارزة ومواقف لا تنسى، وقدم بصمة غنائية مهمة جعلته أحد أبرز الأصوات في جيله. 

ورغم هذا النجاح، ارتبط اسمه في بداياته بأزمة شهيرة مع العندليب عبد الحليم حافظ.

قصة خلافه مع العندليب 

يروي هاني شاكر أن جذور الخلاف لم تكن شخصية، بل بدأت من بعض ما تناولته وسائل الإعلام آنذاك، حيث ربطت بينه وبين الملحن محمد الموجي باعتباره الموهبة الجديدة التي قد يعتمد عليها الموجي بعد خلافه مع عبد الحليم وابتعاده عن التعاون معه. هذا الربط الصحفي خلق انطباعا خاطئا أثار حالة من الغضب لدى عبد الحليم حافظ.

لكن هاني شاكر أكد لاحقا أن الأمر كله كان خارج إرادته، وأنه لم يكن طرفا في تلك الشائعات أو التفسيرات الإعلامية التي أُثيرت حوله في بداية مشواره. 

وشدد على أنه كان يكن كل الاحترام والتقدير لعبد الحليم حافظ، وكان يعتبره قدوته وأحد أبرز من تأثر بهم فنيا، دون أي نية أو دور في ما تم تداوله وقتها.

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

تفاصيل مرض هاني شاكر

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

لكن في صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وعلى أثر ذلك، قرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم. 

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة. 

لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

وبدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة.

وشهدت حالة الفنان هاني شاكر تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة، إلا أنه، للأسف، تعرّض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

