محمد إمام ينعى أمير الغناء العربي هاني شاكر

نعى الفنان محمد إمام، النجم هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

ونشر إمام عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة للفنان هاني شاكر، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحم الفنان الكبير هاني شاكر ويصبر أهله ومحبيه.. البقاء لله".

وفاة هاني شاكر

وأعلنت الفنانة نادية مصطفى خبر الوفاة، نقلا عن "ستوري" نشرها نجله شريف عبر حسابه على موقع انستجرام، معلقة: "سكت الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وولد هاني شاكر في 21 ديسمبر 1952 في القاهرة في مصر، كان والده عبد العزيز شاكر موظفاً في مصلحة الضرائب ووالدته فكانت موظفة في وزارة الصحة، ودرس الموسيقى في كلية التربية الموسيقية بالزمالك وتخرج منها بدرجة امتياز وكان يعزف البيانو والعود بمهارة، واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري.

ويعد أول ظهور له في عالم الفن كان في فيلم «سيد درويش» عام 1966 من إخراج أحمد بدرخان، وأدى فيه بدور سيد درويش في صغره، وظهر بعد ذلك مع عبد الحليم حافظ في أغنية «بالأحضان» حيث كان من ضمن الكورال.